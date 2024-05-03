«Спрос сейчас на пике»: экономист раскрыла, что будет с ценами на яйца из-за Пасхи
Экономист Проданова: яйца сильно подорожали по сравнению с прошлым годом
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С приближением Пасхи спрос на яйца в России ожидаемо вырос. А ведь еще недавно в России обсуждали проблемы с поставками яиц в магазины и сопутствующие этому колебания цен. Сейчас из-за скачка спроса многие снова опасаются подорожания.
Насколько это вероятно, нам рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.
«Традиционно Новый год и Пасха — пиковые периоды, в которые отмечается стойкий спрос на яйца. Многие побаиваются, что ажиотаж заставит ритейлеров взвинтить на них цены. Население волнуется из-за ситуации конца 2023 года, когда стоимость яиц буквально за несколько дней выросла на 40-60%. Но сегодня бояться этого не стоит», — заверила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам эксперта, сейчас продавцам просто не позволят «задирать» цены, даже если продажи будут ощутимо расти.
«За этой категорией товара контроль у государства особый. Наценки магазинов на яйца на сегодняшний день минимальные. Цена уже находится на довольно высоком уровне по сравнению с прошлым годом», — подчеркнула Проданова.
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