«Спрос сейчас на пике»: экономист раскрыла, что будет с ценами на яйца из-за Пасхи

С приближением Пасхи спрос на яйца в России ожидаемо вырос. А ведь еще недавно в России обсуждали проблемы с поставками яиц в магазины и сопутствующие этому колебания цен. Сейчас из-за скачка спроса многие снова опасаются подорожания.

Насколько это вероятно, нам рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.