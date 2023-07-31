«Спустить деньги нельзя»: выяснились подвохи новой инициативы Госдумы

К внесению в Госдуму подготовили законопроект о возможности покупки машины за счет средств материнского капитала. Издание RT сообщает об этом.

Как рассказала профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, маткапитал — это господдержка для молодых семей с детьми, и список того, на​ что можно потратить эти средства, ограничен.

«Спустить деньги на приобретение машины, даже если она очень необходима семье, пока нельзя. И это правильно, поскольку маткапитал принадлежит всем членам этой семьи без исключения. При покупке автомобиля речи о семейной собственности идти не может», — пояснила Проданова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Авто, поясняет экономист, оформляется только на одного из членов семьи.

«Автомобиль — покупка недолговечная. Его легко продать, обналичить деньги. И проследить далее, на что пошли средства материнского капитала, уже не представится возможным», — уточнила эксперт.

Кроме высокого риска мошеннических действий с обналичиванием материнского капитала, отметила собеседница, существуют риски и угона машины, попадания в ДТП.

«А еще есть элементарный износ автомобиля, который снижает его стоимость уже даже за первый год использования на 10-15%. И несмотря на то, что на сегодняшний день покупка авто за счет средств регионального материнского капитала не исключена, предпосылок данной инициативы посредством федеральной субсидии нет», — пояснила Проданова.

Однако, как считает Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, эта инициатива полезна и востребована.

«Запрос на использование маткапитала на покупку автомобиля высок. Семьям с детьми без машины действительно никак нельзя. Омбудсмены неоднократно выходили с этим предложением, в Госдуме даже несколько раз рассматривались соответствующие законопроекты, но не находили поддержку депутатов — слишком много нюансов», — пояснила Мишонова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам омбудсмена, данная мера хороша для тех, кто не нуждается, например, в улучшении жилищных условий.

«Как избежать злоупотребления правом и исключить обналичивание средств — вопрос скорее технический. Но я бы не ограничивала использование маткапитала покупкой только отечественных автомобилей», — заключила Мишонова.

Ранее мы сообщали, что около 3,5 тысячи семей распорядились средствами маткапитала в Подмосковье с начала года.