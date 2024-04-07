Среди ключевых торговых партнеров России уже нет ни одной страны Запада

По результатам анализа национальных статистических служб, ключевыми торговыми партнерами нашей страны являются КНР, Индия и Турция, из пятерки лидеров выпала и Германия. Об том сообщает РИА Новости.

По информации Федеральной таможенной службы, прошлогодний товарооборот РФ составил свыше 710 млрд долларов, из которых чуть больше половины пришлось на государства Азии, около четверти – на страны Старого Света, 11% - на ближневосточные государства, 8% - на страны ближнего зарубежья.

Уточняется, что крупнейшим торговым партнером нашей в прошедшем году оставался Китай с рекордным товарооборотом более чем 240 млрд долларов, второй в этом списке стала Индия (почти 65 млрд долларов), на третьем – Турция (более 56 млрд долларов). Кроме того, четвертую строчку заняла Белоруссия (почти 55 млрд долларов), пятую – Казахстан (26 млрд долларов).

Подчеркивается, что на эти пять государств пришлось более половины всего товарооборота нашей страны в 2023 году.

Отмечается, что в десятку лидеров также вошли Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия и другие государства.

Кроме того, среди стран Азии крупнейшими торговыми партнерами РФ стали Япония, Гонконг, среди стран Африканского континента – Египет, а среди ближневосточных стран, кроме Турции и ОАЭ, Иран и Саудовская Аравия.