Средняя ежемесячная зарплата в Кемеровской области увеличилась до 66 тыс. рублей

Средняя ежемесячная заработная плата в Кемеровской области увеличилась почти до 70 тыс. рублей. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо » со ссылкой на территориальный орган государственной статистики.

Отмечается, что таковы показали в регионе за последний весенний месяц.

Уточняется, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплата выросла почти на 20%.

Добавляется, что зарплата в регионе также увеличилась и по сравнению с апрелем. Ее рост составил более пяти тысяч рублей, когда Кемеровская область была на четвертой строчке рейтинга среди субъектов СибФО с наиболее высокими зарплатами.