Средняя ежемесячная зарплата в Кемеровской области увеличилась до 66 тыс. рублей
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Средняя ежемесячная заработная плата в Кемеровской области увеличилась почти до 70 тыс. рублей. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на территориальный орган государственной статистики.
Отмечается, что таковы показали в регионе за последний весенний месяц.
Уточняется, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплата выросла почти на 20%.
Добавляется, что зарплата в регионе также увеличилась и по сравнению с апрелем. Ее рост составил более пяти тысяч рублей, когда Кемеровская область была на четвертой строчке рейтинга среди субъектов СибФО с наиболее высокими зарплатами.