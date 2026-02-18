Средняя пенсия в России превысила 25 тысяч рублей

По информации Социального фонда РФ, к 1 января 2026 года усредненный показатель пенсионных выплат в стране достиг отметки в 25 254,53 рубля.

Эта статистика учитывает доходы как все еще работающих пожилых граждан, так и тех, кто уже завершил трудовую деятельность.

Аналитики отмечают, что за последние двенадцать месяцев сумма увеличилась приблизительно на 2 тысячи рублей. Для сравнения: в январе предыдущего, 2025-го, средняя пенсия составляла порядка 23,1 тысячи рублей (данные предоставлены РИА Новости).

Интересно, что лидером по размеру материального обеспечения пожилых людей стал Центральный федеральный округ. В январе 2026 года усредненная пенсия здесь составила почти 25,4 тысячи рублей, что немного превышает общероссийский уровень.

Ранее сообщалось о том, что социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля.