Среднюю зарплату в России посчитали в порциях оливье: продукты стали дороже, а салат доступнее

Перед самым Новым годом экономисты традиционно подсчитали, на сколько подорожал главный атрибут праздничного стола — салат оливье. Итог, как пишет KP.RU , порадовал россиян: знаменитый «индекс оливье» в этом году показал минимальный рост всего в 2,3%, что более чем в два раза ниже общей инфляции. Основная заслуга в этом принадлежит картошке, моркови, луку и яйцам, которые после прошлогоднего взлета цен заметно подешевели благодаря хорошему урожаю.

Расчет проводился для классического рецепта на семью из четырех человек с запасом — итоговый «тазик» получился весом около 2,3 кг. Если разложить его на порции по 575 граммов, то на среднюю российскую зарплату в 2025 году можно позволить себе 659 таких порций. Это на 30 порций больше, чем годом ранее, что наглядно показывает, как рост доходов опережает удорожание базовых продуктов.

Ценовая картина ингредиентов сложилась парадоксально: половина из них подешевела, а вторая половина подорожала. Лидерами роста стали маринованные огурцы (+8,2%) и майонез (+7,0%), однако главный вклад в общее подорожание на 13 рублей за весь салат внесла вареная колбаса, подорожавшая на 5,4%.

Расчет стоимости салата «Оливье» (в среднем по России, сравнение цен 2024 с 2025-м г.):

Вареная колбаса (400 г): 230,9 руб. (+5,4%)

Маринованные огурцы (400 г): 114,8 руб. (+8,2%)

Зеленый горошек (380 г): 105,8 руб. (+4,9%)

Майонез (200 г): 63,1 руб. (+7,0%)

Куриные яйца (4 шт.): 37,2 руб. (-19,1%)

Картофель (400 г): 17,1 руб. (-24,1%)

Морковь (200 г): 8,7 руб. (-10,1%)

Репчатый лук (100 г): 4,2 руб. (-17,9%)

Итого за весь салат (~2,3 кг): 581,8 руб. (рост +2,3% за год).

Покупательная способность средней зарплаты (в порциях оливье по 575 г):

2020 год: 529 порций (зарплата около 51 344 руб.)

2021 год: 515 порций (зарплата около 57 244 руб.)

2022 год: 544 порции (зарплата около 65 338 руб.)

2023 год: 571 порция (зарплата около 74 854 руб.)

2024 год: 627 порций (зарплата около 89 069 руб.)

2025 год: 659 порций (зарплата около 96 278 руб., данные за III квартал).

Ранее индекс оливье был куда выше, вплоть до 8,2%. Большинство ингредиентов салата стали дешевле, несмотря на подорожание других компонентов. Таким образом, новогодний стол с тазиком оливье в 2025 году стал чуть более доступным.

Ранее сообщалось, что фейк о «запрете оливье» вызвал ажиотажный спрос на майонез и горошек в Эстонии.