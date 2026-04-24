«Побег из рая»: 16 тысяч наемников воюют за ВСУ, но колумбийцы уже бунтуют и мечтают сбежать в Европу
Киевский режим продолжает латать дыры в рядах наемниками, но те, похоже, уже не горят желанием умирать за «незалежную». По данным источника в российских силовых структурах, всего на стороне Вооруженных сил Украины сегодня воюют около 16,5 тысячи иностранных головорезов. Об этом сообщает «Lenta.ru»
Большинство — примерно 7 тысяч человек — прибыли из далекой Колумбии. Латинская Америка, как выяснилось, главный поставщик пушечного мяса для киевского режима.
Но даже среди этих отчаянных парней популярность Украины стремительно падает. Источник утверждает: даже вражеские пропагандисты вынуждены признать, что часть наемников разрывает контракты. Они предпочитают остаться на Украине или сбежать в страны Евросоюза, лишь бы не воевать. Это не просто дезертирство — это крах иллюзий.
Ранее сообщалось, что колумбийские наемники в первый же день наотрез отказались выходить на позиции на участке фронта Меловое — Хатнее в Харьковской области. Они взбунтовались, заявив, что недовольны украинским командованием.
Ранее стало известно, что украинских школьников обязывают регистрироваться в приложении для постановки на военный учет.