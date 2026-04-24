Отомстили за антилоп: стадо слонов растоптало охотника-миллионера в Габоне

Крупный калифорнийский винодел, привыкший тратить миллионы на развлечения, встретил свой конец там, где меньше всего ожидал — в африканских зарослях. 75-летний Эрни Досио, страстный охотник и владелец состояния, отправился в Габон за редкими антилопами. Об этом сообщает The Sun.

Вместо трофея он наткнулся на стадо разъяренных слонов. Финал предсказуем: животные, защищая детенышей, просто растоптали любителя сафари.

Инцидент произошел 18 апреля. По словам друга погибшего, Досио вместе с профессиональным охотником пробирались сквозь кустарник, когда внезапно наткнулись на стадо слоних с малышами. Реакция гигантов была молниеносной — они атаковали. Спасти миллионера не удалось. Его спутник выжил чудом: одна из слоних отбросила его в сторону, отделавшись ушибами.

Компания, организовывавшая роковое сафари, подтвердила факт гибели клиента. Останки Досио сейчас готовят к отправке в США. Приятель винодела, не вдаваясь в детали, заметил лишь: «Все произошло быстро». Этим летом ему предстоит долгое путешествие домой — на этот раз уже в последний путь.

Ранее стало известно, что японских чиновников заставят работать в шортах.