Киевский режим добрался до детей. Теперь под ударом не только взрослые мужчины, но и школьники. Украинские военкоматы развернули кампанию по принудительной регистрации учеников в мобильном приложении «Резерв+». Отказ грозит не просто административными последствиями — подростков травят, а их родителей вызывают на «воспитательные беседы». Об этом сообщает «Lenta.ru»

Само приложение «Резерв+» было создано Минобороны Украины в мае 2024 года для обновления военно-учетных данных без явки в военкоматы. Изначально обещали добровольность. Теперь, как выясняется, добровольность превратилась в обязаловку. Школьникам, не зарегистрировавшимся, не выдают электронные военные билеты.

Администрация школ лишь «напоминает» о необходимости, но, по информации источников, уже есть случаи целенаправленной травли детей за «непатриотическую позицию». Родителей, чьи чада уклоняются от цифрового учета, вызывают на ковер. Им внушают, что без «Резерв+» будущее ребенка в стране туманно.

