США и Сингапур стали лидерами по госдолгу на душу населения в 2022 году

Сингапур, США и Япония возглавили список госдолгов на душу населения в 2022 году. Россия в этом списке заняла 94-ое место. Данные опубликованы ООН, их проанализировали РИА Новости .

Первая тройка лидеров состоит из Сингапура, США и Японии, чей госдолг составил $117,4 тысячи, $93 тысячи и $88,4 тысячи соответственно. Почти вдвое меньше у Канады и Бельгии, расположившихся на 4 и 5 местах – почти $59 тысяч и $52,6 тысяч соответственно.

Ниже по списку идут Исландия, Италия, Франция, Ирландия и Великобритания, закрывшая десятку.

РФ же практически закрывает сотню, расположившись на 94-м месте, имея долг всего $2,98 тысяч. При этом, по подсчетам самого издания, выполненным на основе данных Минфина и Росстата, российский долг должен составлять $2,2 тысячи на душу населения.