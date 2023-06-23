США надеются, что Индия будет поддерживать потолок цен на российскую нефть

В США выразили надежду, что Индия продолжит их поддерживать в введении потолка на российскую нефть. Об этом заявил Джон Кирби, а его словам привело РИА Новости 23 июня.

По данным издания, Кирби отметил, что Штаты надеются на принятые суверенные решения по вопросам закупки нефти у России, и на то, что Индия продолжит закупать российскую нефть по ценовому «потолку» или даже ниже этой стоимости.

При этом Кирби уверен, что Индия от этого получает лишь выгоды. Напомним, что ценовой порог на российскую нефть установлен коллективным западом в 60 долларов за баррель.