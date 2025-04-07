Власти Соединенных Штатов Америки ввели, как известно, дополнительные сборы на товары, поступающие с так называемых «островов пингвинов». Это сделано для того, чтобы другие государства не могли обойти тарифные ограничения, установленные Вашингтоном. Об этом заявил министр торговли США Говард Латник в интервью телеканалу CBS News.

2 апреля президент США Дональд Трамп сообщил о введении новых тарифов на импортные товары в размере 10%. Под действие тарифов попали товары из 185 стран. В список также были включены необитаемые острова Херд и Макдональд в Антарктиде (южные территории Австралии), с которыми не ведется торговля от слова совсем. На этих островах обитают только королевские пингвины и некоторые виды иных животных

После того как в интернете начали высмеивать введение пошлин против «островов пингвинов», Латник высказался на эту тему.

«Президенту (Соединенных Штатов Дональду Трампу. — прим. ред.) это надоело, и он хочет исправить ситуацию. Он сказал, что не может допустить, чтобы какая-либо часть мира стала нелепой лазейкой для Китая или других стран», — заявил министр.

Кроме того, Латник заявил, что информация о применении искусственного интеллекта для определения территорий, на которые распространяются таможенные пошлины, не соответствует действительности.

Ранее министр сельского зозяйства США Брук Роллинз заявила о том, что возникшая неопределенность в связи с введенными американской администрацией пошлин на импорт сменится процветанием.