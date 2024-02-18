США передали Эстонии около $500 тысяч из замороженных активов РФ

Соединенные Штаты передали Эстонии около $500 тысяч из замороженных российских активов для того, чтобы государство смогло оказать помощь Украине. Данный случай стал первым, когда применяются замороженные активы России, сообщается на официальном сайте американского Минюста.

В сообщении американского ведомства сообщается, что первый замминистра юстиции Лиза Монако и канцлер эстонского Минюста Тынис Саар совместно объявили о передаче Эстонии почти полумиллиона долларов из конфискованных фондов РФ для оказания помощи Киеву.

Как указали в американском ведомстве, данный случай стал первым переводом средств России из США для иностранного союзника с целью их передачи Украине. Уточняется, что решение о передаче денег Эстонии было принято из-за того, что средства невозможно отправить Незалежной без посредников. Предполагается, что Таллин использует данные деньги для программы по ускорению оценки ущерба и критического ремонта энергоинфраструктуры, пострадавшей в результате действий ВС РФ.