США после победы Трампа увеличили импорт золота
Ежемесячный импорт золота Соединенными Штатами взлетел в два раза
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После победы Дональды Трампа на президентских выборах ежемесячный импорт золота Соединенными Штатами вырос почти в два раза. Об этом со ссылкой на американские статистические данные сообщает РИА Новости.
В ноябре 2024 года США нарастили импорт золота — почти в два раза по сравнению со среднемесячным значением по итогам предыдущих десяти месяцев.
В месячном и годовом выражении импорт тоже вырос почти в два раза, составив $2,16 млрд. Иными словами, в ноябре покупки золота стали максимальными с июня 2021 года.
В декабре США импортировали золота на $3,19 млрд, это максимальный показатель с июля 2020 года.
Ранее сообщалось о том, что на Западе подтвердили готовность Украины подписать договоры с США по редким металлам.