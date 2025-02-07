США после победы Трампа увеличили импорт золота

После победы Дональды Трампа на президентских выборах ежемесячный импорт золота Соединенными Штатами вырос почти в два раза. Об этом со ссылкой на американские статистические данные сообщает РИА Новости.

В ноябре 2024 года США нарастили импорт золота — почти в два раза по сравнению со среднемесячным значением по итогам предыдущих десяти месяцев.

В месячном и годовом выражении импорт тоже вырос почти в два раза, составив $2,16 млрд. Иными словами, в ноябре покупки золота стали максимальными с июня 2021 года.

В декабре США импортировали золота на $3,19 млрд, это максимальный показатель с июля 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что на Западе подтвердили готовность Украины подписать договоры с США по редким металлам.