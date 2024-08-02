США разрешили финансовые операции с Мосбиржей до 12 октября

США продлили разрешение на проведение операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием и Национальным клиринговым центром до 12 октября. Это решение было принято Министерством финансов США.

Ранее крайний срок для прекращения операций с указанными организациями был установлен на 13 августа, но теперь его перенесли еще на два месяца.

В документе указано, что все транзакции, запрещенные исполнительным указом (E.O.) 14024, которые проводятся в обычном порядке и необходимы для завершения сделок с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц, разрешены до 12 октября 2024 года».

12 июня США ввели санкции против Мосбиржи. Это привело к резкому падению ее акций и приостановке торгов долларом и евро. Представители биржи заявили, что у них есть все необходимые инструменты для обеспечения стабильности торгов в условиях повышенной волатильности, включая дискретные аукционы и механизмы оперативного изменения риск-параметров. На следующий день аналогичные ограничения ввела и Великобритания.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации разрешил майнинг криптовалют для юридических лиц.