В СФ разрешили майнинг криптовалют для юридических лиц

Одобренный законопроект позволит им заниматься легальной добычей активов в России. Особое внимание уделяется контролю за сферой майнинга – она перейдет под надзор Минцифры. Для физических лиц вводятся ограничения по потреблению электроэнергии.

Законопроект был подготовлен группой депутатов во главе с Анатолием Аксаковым. Так, добывать криптовалюту смогут российские компании и индивидуальные предприниматели, внесенные в специальный реестр. Требования к майнерам будет устанавливать правительство России совместно с Банком России.

Важно отметить, что законопроект о легализации криптодобычи был внесен в Государственную думу еще в ноябре 2022 года, о чем пишет «Лента.ру». Кроме того, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не против использования криптовалют в России.

Эксперт Припачкин, в свою очередь, рассказал о возможных изменениях в стране в связи с легализацией майнинга.