«Кадры из Казани подтверждают, что Россия — не тот изгой, каким ее хотели бы видеть мечтатели. <…> Давайте признаем, что путинской России весьма успешно удалось взять на себя роль неформального лидера Глобального Юга», — говорится в материале.

В ней подчеркивается, что на сторону Москвы выступила подавляющая часть стран Африки, Азии и Латинской Америки, а также ряд западных прогрессистов.

Саммит БРИКС в Казани стал первым настолько значимым мероприятием с момента начала спецоперации, при этом он собрал значительно больше государств, чем могли бы ожидать либеральные демократы, отмечает автор материала.

Ранее Путин заявлял, что формирование нового миропорядка необратимо. По его словам, сейчас международные отношения вступили в эпоху глобальных изменений.

В мире формируются необратимые процессы установления нового порядка, которые отражают многообразие планеты.