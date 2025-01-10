Зеленский сделал попытку привлечь бизнес из Европы на Украину за счет замороженных активов РФ

Украинский президент Владимир Зеленский пытается привлечь европейских бизнесменов к восстановлению своей страны после завершения конфликта. Он предлагает им российские деньги, которые сейчас заморожены на Западе. Свое предложение он сделал во время выступления на телеканале Rainews24.

Во время визита в Рим украинский лидер пообещал, что в июле в Италии будет проведена специальная конференция, которую посвятят восстановлению Украины.

«Весь европейский бизнес, который придет на Украину после войны, может не только помочь, но и заработать, может воспользоваться замороженными активами», — указал он.

Ранее Словакия пригрозила Зеленскому ответными мерами за его отказ от транзита российского газа через территорию Украины. Премьер Фицо заявил, что может начать блокировать выделение помощи Киеву со стороны Евросоюза.