В Белом доме не исключили восстановление военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки, если достигнут успехов в переговорах с Украиной, рассмотрят вариант возобновления оказываемой Киеву военной помощи. Об этом в разговоре с Fox News сказал советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Высокопоставленный чиновник заявил, что Трамп внимательно изучит возможность возобновления военной помощи в случае успеха в диалоге с Украиной и предоставления некоторых мер по «укреплению доверия». До этого Fox News со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома сообщал о приостановке военной помощи Киеву до тех пор, пока украинская сторона не выкажет приверженность к мирному диалогу.

Ранее в Германии заявили о достижение верхней планки возможности по передаче Украине оружия. Как отметил официальный представитель министерства обороны ФРГ Михаэль Штемпфле, на складах страны должны оставаться запасы для собственных нужд.