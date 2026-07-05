Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая призвала перевести оформление отпуска по уходу за ребенком в дистанционный, безбумажный формат, сообщает ТАСС .

По словам парламентария, сейчас для оформления декрета нужно подтверждать факт рождения ребенка, право родителя на отпуск и отсутствие двойного оформления — в отличие от больничного листа отпуск не назначается автоматически. При этом нужные данные уже содержатся в государственных реестрах.

Буцкая считает, что дистанционное оформление отпуска снизило бы нагрузку на работодателей и избавило родителей от необходимости собирать документы, которые и так есть у государства.