Четырехдневная неделя: в Минтруде рассказали о возможностях по закону
Минтруд: компании сами могут выбрать график — в том числе четырехдневный
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Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что российское трудовое законодательство позволяет компаниям и работникам переходить на четырехдневную (или, например, шестидневную) рабочую неделю — при условии взаимного согласия сторон, сообщает РИА Новости.
По словам министра, действующие нормы достаточно гибкие и дают возможность регулировать режим занятости: компания может выстроить удобный график совместно с сотрудниками — через коллективный договор либо в рамках отношений с конкретным работником.
При этом Котяков не видит необходимости жестко закреплять четырехдневную рабочую неделю на законодательном уровне: существующая правовая база уже позволяет организациям самостоятельно выбирать оптимальный для них режим работы.