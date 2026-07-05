Четырехдневная неделя: в Минтруде рассказали о возможностях по закону

Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что российское трудовое законодательство позволяет компаниям и работникам переходить на четырехдневную (или, например, шестидневную) рабочую неделю — при условии взаимного согласия сторон, сообщает РИА Новости .

По словам министра, действующие нормы достаточно гибкие и дают возможность регулировать режим занятости: компания может выстроить удобный график совместно с сотрудниками — через коллективный договор либо в рамках отношений с конкретным работником.

При этом Котяков не видит необходимости жестко закреплять четырехдневную рабочую неделю на законодательном уровне: существующая правовая база уже позволяет организациям самостоятельно выбирать оптимальный для них режим работы.