Тревога, а не измена: психолог объяснила привычку проверять телефон партнера

Психолог Инна Мирная объяснила, почему люди проверяют телефоны партнеров и к чему это приводит, пишет « Газета.ru ».

По ее словам, такое поведение чаще связано не с реальной изменой, а с внутренней тревогой: человек ищет способ быстро снизить напряжение и на короткое время чувствует облегчение. Однако это лишь закрепляет вредный механизм — мозг запоминает, что проверка «помогает», и формируется замкнутый цикл: тревога, проверка, временное облегчение, новая волна тревоги.

Со временем привычка проверять телефон становится способом искусственно удерживать ощущение контроля. Человек перестает доверять собственным ощущениям и нуждается в постоянных внешних подтверждениях. При этом фокус смещается с поиска причин тревоги на сам объект — телефон. За таким поведением нередко стоят глубокие причины: прошлый опыт обмана, низкая самооценка, страх потерять отношения или общая потребность в контроле. Причем тревога может быть вовсе не связана с нынешним партнером — она нередко переносится из предыдущих ситуаций.

Постоянная проверка негативно сказывается на отношениях: даже если партнер не знает о ней, у проверяющего меняется поведение — растет напряженность, появляется гиперчувствительность к деталям. А если факт проверки раскрывается, это серьезно подрывает доверие. Психолог подчеркивает: контроль не устраняет тревогу, а только усиливает потребность в нем — это форма избегания, а не решение проблемы.

По мнению специалиста, работать нужно не с самим действием, а с источником тревоги: важно понять, что именно вызывает это состояние и связано ли оно с текущими отношениями или с прошлым опытом. В некоторых случаях стоит обратиться за помощью к психологу. Главная цель — вернуть внутреннюю устойчивость, при которой потребность в проверке телефона просто исчезает.