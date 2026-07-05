В интервью ТАСС Пьер де Голль, внук генерала Шарля де Голля и глава Фонда за мир и дружбу между народами, заявил, что французским национальным СМИ доверяет лишь четверть жителей Франции.

Комментируя реакцию Парижа на трагедию в Старобельске, Де Голль подчеркнул, что замалчивание события — заслуга не французского народа, а традиционных медиа. По его словам, граждане Франции осознают, что им лгут, и понимают природу войны как идеологического противостояния, где используют любые средства для создания ложного образа. Он также провел параллель между трагедией в Старобельске и другими гуманитарными катастрофами — в частности, гибелью детей в Иране и Газе.

Пьер де Голль возложил ответственность за текущую информационную повестку на «технократов», чья власть, по его мнению, временна, лишена моральных ценностей и легитимности. При этом он призвал сосредоточиться на том, что исторически объединяет народы, и напомнил о многовековых связях России и Франции — в том числе о совместной борьбе против нацизма.