Стал известен показатель роста ВРП Нижегородской области за первый квартал

Рост валового регионального продукта (ВРП) Нижегородской области по итогам минувшего квартала этого года составил 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

По словам замгубернатора региона Егора Полякова, ключевым драйвером в текущем году, как и прогнозировалось, являются обрабатывающие производства и высокотехнологичные отрасли, среди которых — производство готовых металлических изделий, производство компьютеров и производство нефтепродуктов.

Уточняется, что, помимо этого, отмечен рост в ИТ-сфере (почти на 16%), в науке (более чем на 8%) и в транспортном комплексе (примерно на 5%).

Ранее сообщалось, что Подмосковье занимает второе место среди регионов России по числу компаний МСП.