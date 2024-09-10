Подмосковье занимает второе место среди регионов России по числу компаний МСП
Подмосковье занимает второе место среди российских субъектов по числу малых и средних предприятий, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба ведомства.
«На долю компаний МСП приходится почти тридцать три процента от общих налоговых сборов в регионе. По итогам прошлого года налоги МСП достигли отметки в 339 миллиардов рублей. Кроме того, малые и средние предприятия обеспечивают почти четверть ВРП региона», — отметила глава областного Мининвеста.
Субъектам МСП в регионе оказывается всесторонняя поддержка, кроме того, такие компании активно пользуются услугами центра «Мой бизнес».
Екатерина Зиновьева также напомнила, что Московская область является лидером в стране по числу социальных предпринимателей.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Мытищ Юлией Купецкой.