Подмосковье занимает второе место среди регионов России по числу компаний МСП

«На долю компаний МСП приходится почти тридцать три процента от общих налоговых сборов в регионе. По итогам прошлого года налоги МСП достигли отметки в 339 миллиардов рублей. Кроме того, малые и средние предприятия обеспечивают почти четверть ВРП региона», — отметила глава областного Мининвеста.