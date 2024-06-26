Стала известна среднемесячная зарплата в Нижнем Новгороде

Среднемесячная зарплата в Нижнем Новгороде в первом квартале этого года составила 82 тыс. рублей. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Управление по труду и занятости населения.

Уточняется, что в начале текущего года заработная плата в Нижегородской области увеличилась почти на 23%. Средняя зарплата жителей региона составила чуть более 72 тыс. рублей. При этом наибольший уровень зарплат – у жителей Выксы, который составил почти 86 тыс. рублей, наименьший – у жителей Варнавинского и Краснооктябрьского округов — 36 тыс. рублей.

Отмечается, что уровень бедности в регионе упал до 7,2% по итогам 2023 года. При этом падение уровня бедности характерно всех регионов Приволжского федерального округа.