Стали известны наиболее востребованные специальности в Рязанской области в этом году

Согласно данным онлайн-рекрутинга hh.ru, стал известен топ-3 наиболее востребованных специальностей в Рязанской области в уходящем году. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что три наиболее востребованных на рынке труда в указанном регионе профессий остались неизменными с прошлого года. Это менеджер по продажам продавец-консультант/кассир и водитель.

Отмечается, что у менеджера по продажам и водителя наблюдались довольно стабильные темпы роста весь уходящий год.

Также профессия оператора call-центра сохранила свою позицию в рейтинге по сравнению с прошлым годом, заняв четвертую строчку, число вакансий для данных специалистов увеличилось за год более чем на 50%. Замыкают пятерку самых востребованных профессий в Рязанской области упаковщики/комплектовщики.

Ранее была названа средняя зарплата жителей Рязанской области в первом квартале этого года.