Ъ: Стали известны причины закрытия автоконцерном Volkswagen заводов в Германии

Перед немецким автоконцерном Volkswagen встал вопрос о вероятном закрытии заводов в родной стране из-за сокращения спроса на электромобили, а также на фоне жесткой конкуренции с китайскими автопроизводителями, увеличения стоимости жизни в странах старого света и старейших проблем компании. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Уточняется, что падение спроса на немецкие электромобили в ФРГ и вовсе может стать долгосрочной проблемой указанного автомобильного концерна. Так, в этой европейской стране продажи электрокаров в последнем летнем месяце снизились почти треть, а в Евросоюзе – более чем на 40%.

Отмечается, что в плане конкуренции с китайскими автопроизводителями спрос в Поднебесной на автомобили Volkswagen упал на 7% с января по июнь текущего года. Кроме того, ситуацию осложняет и падение спроса на автомобили в странах Европы, которое обусловлено инфляцией, ростом макроэкономической неопределенности и стоимости жизни.

Ранее сообщалось, что жители Германии столкнулись с экономическим апокалипсисом.