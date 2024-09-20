Жители Германии столкнулись с экономическим апокалипсисом
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Немцы постепенно начинают понимать, что в их стране наступил серьезный экономический кризис. Об этом сообщает издание Politico.
Авторы статьи утверждают, что жители Германии столкнулись с «четырьмя всадниками экономического апокалипсиса»: закрытием предприятием, снижением рождаемости, разрушением инфраструктуры и отсутствием инноваций.
Большую тревогу в немецком обществе вызвала информация о закрытии заводов автомобильного концерна Volkswagen.
Сейчас экономическая ситуация в стране находится для жителей Германии на втором месте по значимости после миграционной проблемы.
На фоне экономического кризиса снизилось доверие инвесторов к ФРГ, что вызвано неопределенностью будущего крупнейших предприятий страны.
Негативные прогнозы и экономические проблемы негативно отразятся и на рейтинге канцлера Олафа Шольца и его коалиции, считают журналисты Politico.
Ранее сообщалось о том, что Германия планирует привлечь трудовых мигрантов из Узбекистана.