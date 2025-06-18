Стали известны риски, которые несут российские компании в Индии

По словам замгендиректора Holding Finance Broker Сергея Полякова, Индию можно с уверенностью назвать стратегически важным направлением для российского бизнеса, способным заменить китайский рынок. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что ключевыми преимуществами указанного рынка являются ежегодный рост франчайзинга на 30-35%, активное развитие розничной торговли, индустрии красоты и здоровья, а также поддержка со стороны российских институтов (ТПП, РФПИ, крупные банки).

По мнению эксперта, тем не менее для отечественных компаний имеются и свои административные барьеры и коммуникационные сложности. Так, процедура регистрации бизнеса может занимать несколько месяцев, к тому же в отдельных штатах Индии действуют различные нормативные требования. Более того, свою роль играют также и специфика местного английского и отличия в деловой культуре и этикете. В качестве экономических препятствий можно выделить закрытость отдельных отраслей для иностранцев, таможенные пошлины до 500% на импорт и доминирование местных игроков на ключевых рынках.

Он подчеркнул, что, таким образом, Индия требует особого подхода, но открывает колоссальные возможности для тех, кто готов адаптироваться к ее реалиям. Несмотря на все сложности, индийский рынок остается одним из наиболее перспективных направлений для диверсификации российского бизнеса в условиях переформатирования мировой экономики.

Ранее политолог Селезнев назвал пути переманивания Индией американских компаний, уходящих из КНР.