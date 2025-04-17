Политолог Селезнев назвал пути переманивания Индией американских компаний, уходящих из КНР

Индия предлагает американским компаниям, желающим уйти из КНР, перенести производство на свою территорию. Политолог Павел Селезнев рассказал, каким образом Дели переманивает к себе американские компании, уходящие из поднебесной в результате торговой войны. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, всем известно, что бизнес и этика не имеют между собой ничего общего. Когда были введены антироссийские санкции, Индия стала первой на этом зарабатывать, получая свою маржу с перепродажи. В связи с этим рассчитывать, что теперь они станут руководствоваться нормами морали, не стоит. К тому же Индия и Китай являются жесткими конкурентами. Для Индии это нормальная история, к тому же они осознают, что у них преференциальный режим от Трампа, они открыто станут им пользоваться.

Эксперт подчеркнул, что торговая война между Пекином и Вашингтоном станет набирать обороты, а Индия указанной ситуацией воспользовалась.

Ранее ВТО понизила прогноз роста мирового ВВП из-за повышения таможенных пошлин.