«Стали отказываться от излишеств»: на чем экономят россияне в 2023 году

Курсы валют нестабильны, фактическая годовая инфляция, по данным Минэкономразвития, тоже оказалась несколько выше закладываемых в бюджет значений.

Как рассказала доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова, высокая потребительская активность все же фиксируется в сфере ипотечного кредитования.

«Согласно открытым источникам, за первое полугодие 2023 года банки выдали ипотечные кредиты на общую сумму в три трлн рублей, а это на 10% больше даже рекордного результата такого же периода 2021 года», — рассказала Тарасова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В то же время динамика спроса в нашей стране имеет волнообразный характер. Но на этом фоне устойчивой остается только одна тенденция — стремление россиян к экономии и сбережению.

Так, уточнила Тарасова, опросы в различных регионах страны показывают, что по сравнению с 2022 годом более половины населения России уменьшили свои расходы на питание и развлечения.

«Россияне стали отказываться от излишеств: 67% реже обновляют гардероб, 48% — перестали покупать еду навынос, а около половины ограничивают свой бюджет на отпуск. Две трети респондентов (61%) посещают магазины дисконт-класса, 41% покупают товары со скидками, а 37% скорректировали необязательные продуктовые траты», — добавила Тарасова.

Сейчас граждане, уточнила собеседница, в отличие от первой половины 2022 года, предпочитают придерживаться сберегательной стратегии.

«Тогда многие обращали внимание на товары длительного спроса (бытовую технику, лекарства, продовольственные товары длительного хранения). Однако данная активность была «профинансирована» не из текущих доходов россиян, а из их накоплений, а также путем сокращения текущих расходов — прежде всего на продукты питания», — добавила Тарасова.

А вот на чем никто из россиян экономить не собирается, уточнила экономист, так это здоровье. Такой ответ дали 46% участников социологических опросов.

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