Стало известно, что будет с ценами на Jameson и Ararat после ухода из РФ известного алкогольного концерна

Алкогольный концерн Pernod Ricard объявил о закрытии представительства в России, сообщает «Коммерсантъ» . Как это решение скажется на ценах и на поставках продукции Jameson и Ararat, рассказала Марина Агафонова — кандидат наук по специальности «Финансы и кредит».

Эксперт уверена, что говорить об исчезновении спиртного указанных марок с наших полок бессмысленно. Они продолжат поставляться на территорию РФ, но уже иными путями, не официальными.

«Pernod Ricard — это официальный дистрибьютор, который брал определенный процент за свои услуги, когда через него шла продукция. Сейчас уже поставщики алкоголя нашли для себя возможности параллельного импорта. Продукция идет в основном через Польшу, Литву. А вот Армения оказалась дорогой страной для этих целей, появились доплаты и выяснилось, что это не самый выгодный вариант», — сказала экономист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница отметила, что в ассортименте большинство позиций будет сохранено. И, вероятно, появятся новые позиции, которые раньше не были представлены на нашем рынке.

«Всю заботу об этом берут на себя алкогольные оптовые компании, которые уже много лет этим занимаются, поэтому дефицита не будет», — успокоила россиян Агафонова.

Ожидать поднятия цен, по словам эксперта, тоже не стоит. Происходящее, если и отразится на стоимости алкогольной продукции, то только позитивно.

«Теперь у закупщиков и оптовиков больше выбора. Ведь раньше они работали напрямую, а теперь могут сами выбирать, где им закупать дешевле. Плюс они не платят комиссию посредника, и в некоторых случаях цены становятся даже более выгодными. К примеру, на Jameson снижение где-то порядка 5%. Конечный потребитель не пострадает от того, что происходит. Он скорее выиграет в цене, если, конечно, на это не повлияет курс доллара», — пояснила Агафонова.

Ранее экономист рассказала, что подорожает в России с наступлением осени.