Роллы, кофе, чай и колбаса: что подорожает в России с осени

Доллар на валютных торгах накануне превысил 98 рублей, а евро с утра уже был выше 107 рублей. Как рассказала профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, традиционно рост валютного курса повлечет повышение цен на импорт.

По ее словам, подорожают заграничные товары и та продукция, при производстве которой были задействованы импортные составляющие.

«Серьезное ослабление рубля в августе непременно скажется на росте цен практически на все виды продукции. Мы будем наблюдать за ростом ценников в магазинах импортных товаров», — отметила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

До 40% потребительской корзины среднестатистического гражданина нашей страны приходится на импортные товары — будь то продукты питания или непродовольственные товары (одежда, домашняя утварь, бытовая техника). И все это подорожает, добавила эксперт.

«Из-за сезонности производства подорожает и часть плодоовощной продукции, особенно взлетят цены на фрукты и ягоды. Но на этом рост цен на продукты, непродовольственные товары и услуги, безусловно, не остановится», — подчеркнула Проданова.

Собеседница напомнила, что россиян уже предупредили о подорожании чая и кофе с 1 сентября на 6-9%, кондитерских изделий на 10-15%, ​мяса и колбасных изделий на 5-10%, ​суши и роллов на минимум на 25%, оливок и имбиря до 50%.

Однако, по словам эксперта, ЦБ уже видит все эти риски. Потому представители регулятора отметили, что с целью снижения риска инфляции в сентябре может быть повышена ключевая ставка.

Ранее мы сообщали, что россияне могут взметнуть цены на чай и конфеты.