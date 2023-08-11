Роллы, кофе, чай и колбаса: что подорожает в России с осени
Экономист Проданова рассказала, как доллар повлияет на цены в РФ
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Доллар на валютных торгах накануне превысил 98 рублей, а евро с утра уже был выше 107 рублей. Как рассказала профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, традиционно рост валютного курса повлечет повышение цен на импорт.
По ее словам, подорожают заграничные товары и та продукция, при производстве которой были задействованы импортные составляющие.
«Серьезное ослабление рубля в августе непременно скажется на росте цен практически на все виды продукции. Мы будем наблюдать за ростом ценников в магазинах импортных товаров», — отметила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
До 40% потребительской корзины среднестатистического гражданина нашей страны приходится на импортные товары — будь то продукты питания или непродовольственные товары (одежда, домашняя утварь, бытовая техника). И все это подорожает, добавила эксперт.
«Из-за сезонности производства подорожает и часть плодоовощной продукции, особенно взлетят цены на фрукты и ягоды. Но на этом рост цен на продукты, непродовольственные товары и услуги, безусловно, не остановится», — подчеркнула Проданова.
Собеседница напомнила, что россиян уже предупредили о подорожании чая и кофе с 1 сентября на 6-9%, кондитерских изделий на 10-15%, мяса и колбасных изделий на 5-10%, суши и роллов на минимум на 25%, оливок и имбиря до 50%.
Однако, по словам эксперта, ЦБ уже видит все эти риски. Потому представители регулятора отметили, что с целью снижения риска инфляции в сентябре может быть повышена ключевая ставка.
Ранее мы сообщали, что россияне могут взметнуть цены на чай и конфеты.