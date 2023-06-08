Андрей Мацагор, руководитель сельскохозяйственного предприятия в Донецкой Народной Республике отметил, что в текущем году посевные работы проходят значительно легче, если сравнивать с 2022 годом, сообщает РИА Новости .

Работы на полях проходили и в прошлом году, и в текущем. Однако в этом году ситуация стала гораздо легче, отмечает Мацагор. Также руководитель компании сообщает, что после освобождения Волновахи были сложности, так как не было информации о том, что осталось в полях после ВСУ, есть ли там мины. Сейчас из-за того, что уже изучены все территории, ситуация облегчилась.

Андрей Мацагор также отметил, что в этом году посевная кампания прошла значительно легче благодаря федеральной помощи с логистикой.

Войска Республики освободили Волноваху от неонацистов в марте 2022 года. Однако посевные работы в текущем году там также начались в период активных боевых действий.