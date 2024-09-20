ЦБ заявил о внесении изменений в тарифы СБП

Начиная с 1 ноября у банков не будет возможности взимать с людей комиссии за переводы в пользу государственных структур (с2g-платежи) через СБП, сообщили на официальном сайте Банка России.

Это касается, в частности, оплаты детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и прочих платежей.

В Центробанке уточнили, что банки не платят регулятору комиссию за с2g-платежи, а с 1 ноября максимальный размер комиссии, которую кредитные организации могут взыскивать с граждан по этим платежам, будет равен нулю.

К тому же с 1 ноября лимит бесплатных переводов в размере 100 тыс. руб. будет также распространяться на электронные носители. В рамках данной суммы станет возможно не только переводить деньги через СБП другим лицам, но и пополнять свои электронные кошельки.

Ранее сообщалось, что в Крыму подорожание услуг оказало влияние на рост инфляции.