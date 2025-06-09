Стало известно, какие товары могут подорожать из-за изменений в ГОСТах

Производители продовольственных товаров предупредили Минпромторг России о том, что предложенные им поправки в закон о стандартизации могут привести к росту стоимости на продукты питания и снижению ассортимента. По словам экономиста Юлии Коваленко, никаких причин паниковать нет. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она уточнила, что резкого роста стоимости продуктов не будет, поскольку часть продукции, находящейся на полках магазинов, уже была произведена по ГОСТу, а другая часть может подняться в цене всего лишь на 5-7%, однако в любом случае будет альтернативная продукция, которая останется по прежней стоимости, в связи с чем никакого дефицита ждать не стоит.

По мнению эксперта, тем не менее трудности все же могут возникнуть у нетипичных для нашего рынка товаров. Так, это могут быть необычные сорта мяса, продукты с заменителями животных жиров.

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