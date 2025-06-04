Россиян предупредили о подорожании конфет и стройматериалов в июне

В июне граждане РФ столкнутся с увеличением стоимости популярных товаров и услуг. По прогнозам кандидата экономических наук, доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Александра Тимофеева, которыми он поделился в интервью с Life.ru, заметно вырастут цены на стройматериалы, билеты и продукты питания.

По словам эксперта, стоимость конфет и материалов, необходимых для ремонта и строительства, включая кирпич, цемент, дерево, а также билетов на поезда и авиарейсы, может вырасти на 5-7%.

Он отметил, что такой скачок обусловлен сезонной активизацией строительства, ростом внутреннего туризма и изменениями в сфере регулирования пищевой промышленности.

Инфляционное давление также отражается на рынке продуктов. Рост цен на пальмовое масло, а также новые экспортные пошлины на растительное масло повлияют на стоимость кондитерских изделий в магазине. Как отметил Тимофеев, в ближайшее время может подорожать рыбная и молочная продукция.

«Из-за законопроекта, проходящего сейчас второе чтение в Государственной думе, обязывающий пищевиков соблюдать ГОСТы, часть продовольственной продукции может подорожать», — отметил экономист.

По его словам, причина заключается в том, что отечественные производители выпускают продукцию в соответствии с техническими условиями и собственными стандартами. Для подведения товара к новым требованиям необходимо изменение состава, оформление разрешительных документов и обновление упаковки.

Эти меры, по словам Тимофеева, могут вызвать повышение цен на указанную продукцию, доля несоответствия среди которых уже достигает 60% и 50%.

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