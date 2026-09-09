Стало известно, когда инфляция вернется к 4%

Устойчивое замедление инфляции до целевых 4% возможно не раньше четвертого квартала 2027 года. Оптимистичный сценарий — середина 2027-го, негативный — конец 2028-го. Прогноз « Газете.Ru » дала аналитик «Альфа-Капитала» Алина Попцова.

Для быстрого сценария нужны три условия: замедление потребительского кредитования, стабильный рубль и рост производительности труда. Если сохранятся крупный дефицит бюджета и санкционное давление — цель отодвинется.

Сейчас спрос растет быстрее, чем экономика успевает увеличивать выпуск. Разгоняют его бюджетные расходы и нехватка работников. Одной высокой ставки недостаточно — нужны также охлаждение кредитования и ослабление бюджетного импульса.

Попцова предупреждает: годовая инфляция может временно опуститься до 4% из-за урожая или крепкого рубля, но это не будет устойчивой стабилизацией.

Когда цель все же будет достигнута, ЦБ продолжит снижать ставку. За ней упадут доходность депозитов и стоимость кредитов. Номинальные зарплаты замедлятся с двузначных темпов до 5–7% в год, а покупательная способность доходов стабилизируется. Пока же инфляция растет: 6,32% на конец августа против 5,98% в июле.

Ранее сообщалось, что финансист назвал депозиты с высокими ставками.