«Спартак» интересуется возможностью трансфера Головина

Головина хотел вернуть в Россию «Зенит», но не сумел договориться с игроком по зарплате и вышел из переговоров. Сообщалось, что петербургский клуб предлагал футболисту зарплату в €3,8 млн — именно столько Головин получает в «Монако», поэтому полузащитник счел переход бессмысленным.

По данным источника, сам Головин планирует остаться в «Монако», по крайней мере, до зимней паузы. В россиянине заинтересован новый главный тренер команды Фелипе Луис. Головин на старте сезона демонстрирует свой лучший футбол: у россиянина 1+2 в четырех официальных матчах, также он регулярно забивал на предсезонке.

Переход Головина в «Спартак» представляется маловероятным по личным причинам: ранее воспитанник ЦСКА говорил, что не исключает перехода в любой российский клуб, кроме красно-белых.

Ранее сообщалось, что «Монако» готов продать Головина за €15 млн.