Финансист назвал депозиты с высокими ставками

Российские банки резко подняли ставки по коротким депозитам, а по длинным — опустили. Причина — массовый отток денег населения. Только в мае граждане забрали из банков около ₽550 млрд. Ситуацию агентству « Прайм » разъяснил эксперт Кирилл Кулаков.

За два месяца срочные вклады сократились на ₽561 млрд. У банков образовался дефицит ликвидности, и они вынуждены закрывать кассовые разрывы. Самый быстрый способ — привлечь короткие деньги под высокий процент.

Крупнейшие банки увеличили доходность трехмесячных вкладов. Долгосрочные продукты, наоборот, подешевели. Разрыв между ними превысил 3 процентных пункта.

По мнению Кулакова, это не новый стратегический курс, а ситуационная мера. Как только ликвидность восстановится, аномалия исчезнет. Пока же вкладчикам выгоднее нести деньги на три месяца, чем на год.

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