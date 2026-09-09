Правительство разработает меры для пострадавших маркетплейсов

Замглавы Чекушов: Минпромторг готов помочь селлерам Ozon после атак дронов

Общество

Продавцы, потерявшие товары при атаках дронов на склады Ozon, могут рассчитывать на господдержку. Минпромторг готов подключиться, но сначала платформа должна оценить ущерб и составить реестр пострадавших. Об этом ТАСС рассказал замглавы ведомства Роман Чекушов.

По его словам, Ozon пока не обращался за помощью. Оценить потери селлеров в моменте невозможно — это большая работа. Но министерство уже ждет предложений.

Ранее премьер Михаил Мишустин подписал постановление о поддержке бизнеса, пострадавшего от ударов по объектам Wildberries и Russ. Теперь аналогичный механизм готовят и для продавцов Ozon.

Схема такая: платформа собирает данные о пострадавших, формирует реестр и направляет предложения в правительство. Минпромторг обещает поддержать.

Ранее сообщалось, что топ недорогих направлений осенью возглавили Уфа и Архангельск.

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