Правительство разработает меры для пострадавших маркетплейсов

Продавцы, потерявшие товары при атаках дронов на склады Ozon, могут рассчитывать на господдержку. Минпромторг готов подключиться, но сначала платформа должна оценить ущерб и составить реестр пострадавших. Об этом ТАСС рассказал замглавы ведомства Роман Чекушов.

По его словам, Ozon пока не обращался за помощью. Оценить потери селлеров в моменте невозможно — это большая работа. Но министерство уже ждет предложений.

Ранее премьер Михаил Мишустин подписал постановление о поддержке бизнеса, пострадавшего от ударов по объектам Wildberries и Russ. Теперь аналогичный механизм готовят и для продавцов Ozon.

Схема такая: платформа собирает данные о пострадавших, формирует реестр и направляет предложения в правительство. Минпромторг обещает поддержать.

Ранее сообщалось, что топ недорогих направлений осенью возглавили Уфа и Архангельск.