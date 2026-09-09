Глушенков не ездил на рыбалку вместо подписания контракта, вопреки слухам

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков опроверг слова футбольного агента Тимура Гурцкая о том, что он отправился на рыбалку вместо намеченного подписания нового контракта с клубом.

По словам Гурцкая, Глушенков отказался от подписания нового контракта, узнав, что ранее «Зенит» предлагал нападающему «Динамо» Константину Тюкавину зарплату в €4 млн, тогда как он сам должен был зарабатывать по новому контракту €3 млн в год.

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин, где ранее обучался Глушенков, опубликовал слова из личной переписки с футболистом.

«Да не был я ни на какой рыбалке! С чего они все это берут, не понимаю», — привел Ларин слова Глушенкова.

От себя Ларин добавил, что Глушенков и удочку-то никогда в руках не держал, и вообще, он не рыбачит, потому что ему жалко рыбу.

Настоящее соглашение с «Зенитом» у Глушенкова действует до 2028 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел восемь матчей за клуб во всех турнирах, забил пять мячей и сделал два ассиста.