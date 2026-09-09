Воздушная тревога гремит в девяти областях Украины: география атак

Российские военные атаковали портовую инфраструктуру, склады и транспортные объекты в нескольких украинских городах. В Николаеве — частичный блэкаут, в Киеве — запах гари. Воздушная тревога объявлена в девяти областях. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным источников, серия взрывов прогремела в Николаеве. Под ударом — порт, а также объекты в Ингульском, Центральном и Корабельном районах. Для атаки использовались беспилотники «Герань», управляемые авиабомбы и ракеты «Бандероль».

В Киеве жители Подольского и Печерского районов жалуются на сильный запах гари. В Голосеевском районе атакованы склады. Удары также пришлись по Триполью и Василькову.

В Харькове поврежден склад в Холодногорском районе. Воздушная тревога действует в Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Житомирской областях.

Ранее сообщалось, что обломки БПЛА упали у дома и на предприятии в Новороссийске.