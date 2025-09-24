Раскрыты изменения налоговой нагрузки в России

Российские предприниматели готовятся к серьезной перестройке налоговой системы. Министерство финансов РФ инициировало масштабные изменения в Налоговом кодексе, призванные мобилизовать дополнительные ресурсы на нужды обороны и безопасности страны. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Центральным элементом реформы стало предложение о повышении ставки НДС до 22%, что станет первым подобным шагом за последние шесть лет. При этом базовые продукты, лекарства и товары для детей останутся под защитой льготной 10-процентной ставки. Наиболее чувствительным для малого бизнеса может стать резкое снижение порога для уплаты НДС при УСН — с 60 млн до 10 млн рублей годового дохода, что, по задумке авторов, должно пресечь практику искусственного дробления компаний.

Отдельные корректировки затронут букмекерский бизнес, где вводится специальный пятипроцентный налог с оборота, и сектор МСП, где упраздняются пониженные тарифы страховых взносов для торговых и строительных предприятий. Льготы сохранятся лишь для стратегических отраслей вроде промышленного производства.

Финансовое ведомство видит в этих мерах инструмент борьбы с теневыми схемами и источник дополнительных поступлений в казну. В предпринимательской среде, однако, опасаются, что усиление фискальной нагрузки в непростой экономической ситуации создаст дополнительные препятствия для развития. Судьба налогового пакета решится в ближайшее время — в случае одобрения новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что с 2028 года самозанятые будут работать по новым правилам.