Стало известно, кому могут приостановить выплату пенсии

Существуют основания, по которым российским гражданам могут прекратить выплачивать страховую пенсию, сообщила в интервью агентству «Прайм» доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Во-первых, такое возможно, если пенсионер в течение полугода не получает пенсию, которую почтальон доставляет ему на дом, либо он переехал в другую страну, с которой у России заключено соглашение о выплате на территории проживания.

Еще одна причина – истечение права на проживание в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства.

Без пенсионной выплаты по инвалидности могут остаться россияне, которые не прошли переосвидетельствование, а пенсию по потере кормильца перестают выплачивать, если ребенок достиг совершеннолетнего возраста, и при отсутствии документов, подтверждающих обучение на очной форме.

Ранее в Соцфонде рассказали о пенсионных выплатах и гарантиях для участников СВО.