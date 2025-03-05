В Соцфонде рассказали о пенсионных выплатах и гарантиях для участников СВО

Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Москве и Московской области Алексей Путин подробно рассказал о социальных выплатах, пенсионных льготах и гарантиях для участников специальной военной операции.

Путин сообщил, что участники специальной военной операции получают ежемесячную денежную выплату в размере 4 582,04 руб. Дополнительно для инвалидов вследствие военной травмы установлена выплата 7 605,52 руб. независимо от группы инвалидности.

Период участия в специальной военной операции засчитывается в стаж при назначении страховой пенсии. Мужчины с 42 годами стажа и женщины с 37 годами могут выйти на пенсию на два года раньше, но не ранее 60 и 55 лет соответственно. Помимо этого, участники СВО, получившие инвалидность, могут рассчитывать на страховую или социальную пенсию, если не получают выплат от силовых ведомств.

Кроме пенсионного обеспечения, военнослужащие вправе получать ежемесячные денежные выплаты независимо от других пособий. Для них также действует льготный расчет стажа — служба в СВО учитывается в двойном размере, а пенсионные коэффициенты повышены.

Семьи участников боевых действий могут оформить пособия на детей без учета дохода мобилизованного, а также получить выплаты по утрате кормильца. Кроме того, предоставляются компенсации на оплату коммунальных услуг и помощь в ремонте жилья. Поддержку оказывают и через фонд «Защитники Отечества», а также профильные структуры Социального фонда России.

Ранее военнослужащим, которые заключили контракт от Подмосковья, рассказали о мерах социальной поддержки.