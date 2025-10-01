Стало известно, кто из богатейших российских миллиардеров стал лидером по росту капитала

Совокупное состояние самых богатых россиян с начала года увеличилось на $19,7 млрд, свидетельствует «Индекс миллиардеров» Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index).

При расчетах учитывается стоимость акций компаний, принадлежащих самым состоятельным бизнесменам страны.

В этот список входят 20 российских миллиардеров, общее финансовое состояние которых оценивается в $305,3 млрд. Наибольший рост капитала зафиксирован у создателя мессенджера Telegram Павла Дурова, чье личное состояние увеличилось на $4,82 млрд с начала года — до $15,8 млрд.

В пятерку богатейших россиян, по версии Bloomberg, также вошли владелец горно-металлургической компании Владимир Потанин, основной акционер сталелитейной корпорации Алексей Мордашов, совладелец нефтяной компании Вагит Алекперов, глава нефтегазохимического холдинга Леонид Михельсон и председатель совета директоров металлургической группы Владимир Лисин.

