В России начали продавать бомж-туры

В Тюменской области появилось необычное предложение для состоятельных людей — так называемые «бомж-туры», сообщило издание URA.RU.

Участники такого тура платят 200 тыс. руб. за возможность на короткое время погрузиться в жизнь человека без определенного места жительства.

Программа включает в себя экстремальные элементы, такие как поиск одежды в мусорных контейнерах и личную беседу с настоящим бездомным.

Организаторы привлекли к проекту актеров для усиления эффекта погружения, однако все остальные аспекты жизни на улице являются подлинными.

По информации источников, необычным предложением уже заинтересовались два чиновника из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и один из Тюмени. Все участники эксперимента обязаны подписать специальный договор, который запрещает им разглашать детали пережитого опыта.

Заявленной целью проведения таких туров является борьба с коррупцией и наглядная демонстрация того, что человек может быть независим от материальных благ. Таким образом организаторы надеются оказать влияние на мировоззрение представителей привилегированных слоев общества.

