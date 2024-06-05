Стало известно меню ресторана для гостей ПМЭФ-2024

Гостям в ресторане Петербургского международного экономического форума предлагают четыре гастрономических сета, включая вегетарианский. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что в текущем году стоимость полного обеда, состоящего из закуски, горячего, десерта и напитка, составила 4,9 тыс. рублей, что дороже на 400 рублей обеда на форуме в прошлом году.

Добавляется, что в одном из сетов предлагается отведать рукколу с телятиной под соусом из тунца, уху из форели и сига с маслом из горного тархуна, каре ягненка с печеными овощами или филе морского карася с овощным жюльеном и «Наполеон» со свежими ягодами.

Отмечается, что для тех, кто ведет вегетарианский образ жизни, доступны салат с моцареллой, томатами черри и кремом из базилика, а также стейк из баклажана, картофель с вешенками и кокосовое крем-брюле.

Поясняется, что, помимо этого, гости смогут отведать салат с уткой, тыквенный крем-суп, филе палтуса, семги или говядины, говяжий бульон и прочие блюда.